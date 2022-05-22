В РФ говорят, что переговоры заморожены по инициативе Украины

Россия, по словам Мединского, никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне.

Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, утверждает, что переговоры остановлены по инициативе украинской стороны, сообщает Интерфакс.

"Мяч на их стороне полностью. Мы со своей стороны к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины", — сказал Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Россия, по словам Мединского, никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне. Однако, по его словам, для встречи двух президентов необходима "серьезная подготовка", в том числе "документы высокой степени готовности", которых пока нет.

"Главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы, а не для того, чтобы сфотографироваться", — сказал глава российской делегации.

Напомним, что на данный момент переговорный процесс с Россией приостановлен.