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Албания приобрела комплексы Javelin

Армия США недавно заключила два контракта на производство ракет Javelin и сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью 309 миллионов долларов.
Албания приобрела комплексы Javelin

 

Министр обороны Албании Нико Пелеши сообщил, что страна приобрела противотанковые ракеты Javelin для укрепления своей обороны, сообщает Европейская правда.

"Албания будет оснащена новыми противотанковыми ракетами типа Javelin, которые производит мировой гигант Lockheed Martin. Это оружие, как современное, так и эффективное, радиусом до 4 км, является лишь одним из этапов текущего процесса модернизации Вооруженных сил Албании благодаря поддержке и сотрудничеству со стратегическими союзниками, Соединенными Штатами", - заявил министр.

Lockheed Martin сообщила, что армия США недавно заключила два контракта на производство ракет Javelin и сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью 309 миллионов долларов.

Эти контракты включают более 1300 универсальных противотанковых и многоцелевых управляемых ракетных систем Javelin.

Финансирование происходит за счет недавнего Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины и заказах для нескольких международных заказчиков, включая Норвегию, Албанию, Латвию и Таиланд.

Напомним, что бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ показали, как уничтожили российский танк из ПТРК Javelin.

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