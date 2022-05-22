Боррель предлагает создать европейскую армию

ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, отметил евродипломат.

Европейскому Союзу нужны Европейские вооруженные силы для собственной защиты. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.

"Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра и которые будут стремиться наращивать возможности и силы", - уточнил дипломат.

Также Боррель сообщил, что запасы военной техники ЕС из-за помощи Украине истощились.

"Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков в обороне ЕС", - добавил он.

Как сообщалось, власти Евросоюза выделят дополнительные 500 млн евро помощи Украине на закупку тяжелого оружия - танков и артиллерии.