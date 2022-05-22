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Боррель предлагает создать европейскую армию

ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, отметил евродипломат.
Боррель предлагает создать европейскую армию

Европейскому Союзу нужны Европейские вооруженные силы для собственной защиты. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.

"Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра и которые будут стремиться наращивать возможности и силы", - уточнил дипломат.

Также Боррель сообщил, что запасы военной техники ЕС из-за помощи Украине истощились.

"Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков в обороне ЕС", - добавил он.

Как сообщалось, власти Евросоюза выделят дополнительные 500 млн евро помощи Украине на закупку тяжелого оружия - танков и артиллерии.

 

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