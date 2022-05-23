США передают в Украину новую партию гаубиц M777

Вооружение подготовили к отправке на самолете Воздушных Сил США вместе с другими средствами обеспечения и боеприпасами.

Американские военные подготовили к отправке в Украину очередную партию буксированных 155-мм гаубиц M777. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщается на Facebook-странице Минобороны США.

"Морские пехотинцы Корпуса морской пехоты США подготовили буксированные 155-мм гаубицы M777 к отправке на самолете C-17 Globemaster III Воздушных Сил США вместе с другими средствами обеспечения и боеприпасами в рамках военной помощи США Украине", - говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ выразил благодарность американским коллегам за поддержку и помощь.