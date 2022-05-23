Бельгия первой обязала зараженных обезьяньей оспой соблюдать карантин

В стране подтверждены уже четыре случая заражения этой инфекцией, в мире число инфицированных достигает сотни.

Бельгия стала первой страной в мире, которая ввела обязательный трехнедельный карантин для инфицированных обезьяньей оспой. Об этом сообщило местное издание The Brussels Times.

По его данным, в стране подтверждены уже четыре случая заражения этой инфекцией.

Тем временем ВВС информирует, что случаи обезьяньей оспы зафиксировали уже в десяти странах Европы - в Великобритании, Испании, Португалии, Германии, Бельгии, Франции, Нидерландах, Италии, Швеции и Швейцарии, - а также в США, Канаде, Австралии и Израиле.

Как известно, среди первых симптомов заболевания - лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов и утомляемость. Может появиться сыпь, часто на лице, которая затем распространяется на остальные части тела. Инкубационный период может составлять от 5 до 21 дня.

Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых. Первые данные о случаях инфицирования ВОЗ получила 7 мая.