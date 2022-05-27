Канцлер Австрии в разговоре с Путиным: "Газпром" может потерять газохранилище в Хайдахе

Нехаммер предупредил президента РФ о необходимости соблюдать поставки газа в полном объеме.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер провел телефонный разговор с президентом РФ Путиным сегодня, 27 мая. Известно, что политик коснулся в диалоге вопроса поставок российского газа. Об этом пишет прокремлевское медиа ТАСС.

Нехаммер призвал Путина к использованию газохранилища в Хайдахе. Если "Газпром" не будет его пополнять, оно перейдет другим импортерам. Канцлер предупредил диктатора о важности соблюдать договоры по поставках топлива в Австрию в полном объеме.

"Я указал Путину на то, что если "Газпром" не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, то потеряет его, и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения," - прокомментировал Нехаммер.

Отметим, что Австрия отказалась платить за российский газ в рублях. Об этом ранее заявлял министр иностранных дел страны Александер Шалленберг.

Ранее мы писали, что Зеленский рассказал о готовности мира к возможному ядерному удару Россией. "Рупоры Кремля" в СМИ и отдельные политики открыто заявляют о "нужде" применить оружие массового поражения.