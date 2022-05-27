Кавказский бунт. Где растет недовольство Путиным

Foreign Policy пишет, что несмотря на тотальный контроль СМИ, в России нарастает недовольство войной Путина в Украине.

Россия уже четвертый месяц воюет в Украине, Кремль рассказывает, что все якобы “идет по плану”, но даже внутри РФ несмотря на тотальное закручивание гаек, закрадываются сомнения по поводу реалистичности этого самого “плана”.

Foreign Policy пишет о первых признаках недовольства войной на Кавказе.

Мятеж в Южной Осетии

Аннексированная у Грузии Южная Осетия существует только благодаря России. Оплату Кремль решил взять южноосетинскими солдатами, которых кинули воевать в Украину. Вот только в мартеоколо 300 южноосетинских солдат устроили мятеж, отказались от вторжения и вернулись домой. К этому шоку добавилась последующая публикация Медиазоной записи разговора между некоторыми из вернувшихся солдат и тогдашним президентом непризнанной республики Анатолием Бибиловым. Солдаты раскритиковали российское военное руководство и задались вопросом, почему их отправили воевать за Россию в Украину. Солдатский мятеж и неприятие войны подготовили почву для того, чтобы Бибилов проиграл на выборах в регионе 8 мая.

Борьба с национализмом на Кавказе

По другую сторону Кавказа, собственно, в России, расположена Северная Осетия-Алания, жители которой имеют общую культуру и язык со своими южными собратьями. Там тоже война встряхнула политику. В апреле бывшему североосетинскому борцу за марионеточные республики России на востоке Украины было предъявлено обвинение по новому закону о “дискредитации Вооруженных сил России”, принятому для подавления протестов и заявлений против войны в Украине. Активисты Северной Осетии осудили обвинение как политически мотивированное. Еще больше недовольства последовало после того, как 11 мая другому североосетинцу, пережившему теракт в Беслане в 2004 году, в результате которого погибло более 300 человек, было предъявлено обвинение в разжигании ненависти, когда он призвал переименовать улицу Ленина во Владикавказе, столице Северной Осетии, в честь осетинца. Матери Беслана, группа активисток, представляющих жертв теракта, осудили обвинения.

Кремль, тем не менее, по-прежнему опасается национализма на Кавказе — этнически разнообразном регионе, завоеванном и порабощенном Россией в XIX веке, месте ужасных депортаций и массовых убийств, совершенных ее российскими и советскими правителями, и время от времени беспокойном и по сей день.

Москва запретила марши, которые должны были быть посвящены 21 мая — годовщине геноцида российской имперской армией черкесов — этнической группы, в основном проживающей в трех северо-западных кавказских республиках — Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Тем не менее, сотни людей собрались в разных местах, и сообщалось об арестах полицией. Однако это вряд ли спровоцирует более широкое движение, даже несмотря на то, что сообщения о геноциде со стороны России в отношении украинцев в ходе продолжающейся войны заставляют активистов черкесской диаспоры проводить параллели с историей своего народа.

Ингушетия

Война ощущалась и в Ингушетии, еще одной якобы автономной этнической республике, расположенной между Северной Осетией и Чечней. Сообщалось, что на прошлой неделе в бою в Украине погиб племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова, бывшего лидера региона. Вскоре после этого на его похороны прибыли Евкуров и ингушские старейшины. Отсутствие каких-либо намеков на беспорядки резко контрастирует с 2018 годом, когда вспыхнули значительные местные протесты после изменения Кремлем границы Ингушетии в пользу соседней Чечни.

Дагестан

Нерусские меньшинства с Кавказа и других окраин путинской империи преобладают среди российских сил, сражающихся в Украине, и среди тех, кто погиб в путинской войне за единство этнического славянства. Согласно публичным некрологам и сообщениям в социальных сетях, собранным Медиазоной, Дагестан занимает первое место по общему количеству погибших на войне из всех административных регионов России. Учитывая соотношение с числом населения, Северная Осетия-Алания имеет почти в 400 раз больше погибших на войне по сравнению с Москвой. В Ингушетии и Кабардино-Балкарии также значительно преобладает соотношение населения и числа погибших на войне.

Это вызвало некоторые сравнения с ранними этапами советской войны в Афганистане, когда в составе сил вторжения было слишком много солдат из нерусских районов. Позже Советская армия передислоцировала войска из советских республик Средней Азии с передовых позиций, опасаясь, что они слишком мягко относятся к афганскому гражданскому населению.

Некоторые обозреватели даже утверждают, что война в Украине, которая встретила очень мало сопротивления в самом сердце России, приведет к национальному пробуждению в периферийных регионах России, подобно тому, которое последовало за советской войной в Афганистане. Отголоски той войны начались с небольших антивоенных демонстраций в Таджикистане в 1982 году, через три года после вторжения. Недовольство войной также способствовало масштабным беспорядкам в Казахстане в 1986 году, что стало крупнейшим проявлением местного национализма в советской Средней Азии за десятилетия. Цепочка событий, развязанная непопулярной войной Советского Союза, способствовала возникновению первых ростков движения за независимость в Центральной Азии.