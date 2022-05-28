Байден обвинил Путина в уничтожении идентичности украинцев

Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен уничтожить украинскую культуру и идентичность. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил президент США Джо Байден во время выступления перед выпускным классом Военно-морской академии США, пишет The Washington Post.

В своей речи перед выпускным классом Военно-морской академии США, осуждая атаки России на школы, больницы и другую гражданскую инфраструктуру в Украине, Байден обвинил Путина в "попытке стереть с лица земли культуру и идентичность украинского народа".

Также Байден высоко оценил силу глобального сотрудничества в противодействии российской агрессии, добавив, что Путин "поместил в НАТО" всю Европу, подтолкнув Швецию и Финляндию к вступлению в оборонный альянс.

Напомним, 21 мая Байден утвердил выделение $40 млрд для Украины. Документ для подписи американскому президенту специально доставили в Южную Корею, куда он приехал на днях.

Ранее украинский посол в США Оксана Маркарова подробно расписала, на какие цели будут направлены эти 40 млрд долларов.

Также Байден перечислил провалы Путина в войне против Украины.