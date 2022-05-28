На Западе заметили "необычный" запуск ракеты в КНДР

По данным Минобороны Японии, Северная Корея произвела со своего побережья запуск как минимум двух баллистических ракет.

Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря сразу же после окончания визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию. При этом, на западе отметили, что траектория одной из ракет имела "необычную" характеристику. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает CNN.

"Ракета дважды поднималась, а затем опускалась", - сказано в сообщении.

Как предположил собеседник информагентства, таким образом в КНДР пытались проверить способность ракеты повторно войти в атмосферу Земли, чтобы достичь цели.

"Вторая фаза возможной двойной дуги ракеты могла быть связана с отрывом боеголовки от основной ракеты. Но не совсем понятно, было ли это частью запланированного маршрута полета", - отметил собеседник CNN.

Официальные лица подчеркнули, что разведывательная оценка США всех трех испытательных пусков все еще находится на предварительной стадии.

"Непонятно, какая из трех запущенных ракет имела необычную схему полета", - подчеркнули в США.

В последние месяцы Северная Корея, которая находится в международной изоляции и подвергается жестким санкциям, провела уже целый ряд испытаний ракет. Соединенные Штаты не исключают, что Пхеньян может провести и испытания ядерного оружия - впервые с 2017 года.

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