Иран задержал два греческих танкера у своих берегов

Греция заявила протест послу Ирана в Афинах после задержания иранскими военными двух нефтяных танкеров под греческим флагом в Персидском заливе.

МИД Греции официально подтвердил задержание иранскими военными двух танкеров под греческим флагом в Персидском заливе. Об этом в пятницу, 27 мая, пишет AP.

"МИД заявляет о резком осуждении захвата иранскими вооружёнными силами судов под греческим флагом", - указано в заявлении МИД Греции.

Отмечено, что послу Ирана в Афинах уже заявлен протест по поводу этого инцидента.

Афины расценивают задержание судов как акт пиратства и требуют их немедленного освобождения.

Со своей стороны агентство IRNA подтвердило, что иранская революционная гвардия задержала греческие танкеры.

"ВМС Иранской революционной гвардии сегодня задержали два греческих танкера за нарушения в водах Персидского залива", - говорится в заявлении.

За какие нарушения задержаны корабли, не указывается.

Командование базирующегося на Ближнем Востоке 5-го флота ВМС США осведомлено о происшествии и следит за развитием ситуации, но никаких комментариев пока не дает.

Напомним, США конфисковали иранскую нефть, хранившуюся на российском судне вблизи греческого острова Еввия в Эгейском море.

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