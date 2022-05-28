Число голодающих на планете может вырасти - ООН

Нестабильность продовольственной безопасности в мире будет расти, если не разблокировать грузы в украинских портах, считает эксперт.

Число голодающих и недоедающих на планете может достигнуть 220 млн человек вследствие дефицита продовольствия и дороговизны как продуктов, так и удобрений. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization - ФАО), бывший министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина, пишет газета Corriere della sera.

Он рассказал, что число голодающих в мире росло еще до начала войны на территории Украины и достигло почти 200 млн человек в 53 странах мира в 2021 году.

"Война еще больше усугубит ситуацию с голодом. Согласно нашим первым оценкам, число голодающих может возрасти еще на 18 млн, хотя многое зависит от дальнейшего развития событий", - утверждает Мартина.

Он добавил, что на данный момент в украинских портах заблокированы шесть миллионов тонн зерна и почти 14 млн тонн кукурузы.

"Если эти грузы не будут разблокированы, то уровень нестабильности продовольственной безопасности в мире будет расти. Следствием подобной ситуации станет рост цен и дефицит удобрений", - отметил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что миру грозит взрывной рост цен на продовольствие из-за войны России против Украины.

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