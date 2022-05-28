Беларусь ограничила доступ к районам, граничащим с Украиной

Хойницкий и Брагинский районы Беларуси граничат с Киевской областью, а Лоевский – с Черниговской областью.

Власти Беларуси ограничили доступ и приостановили выдачу пропусков в пограничную полосу на территории трех районов Гомельской области, которые граничат с Украиной. Об этом накануне вечером сообщил Пограничный комитет Беларуси.

"С целью обеспечения пограничной безопасности с 1 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. временно ограничивается въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойницкого районов Гомельской области", – говорится в сообщении.

Хойницкий и Брагинский районы Беларуси граничат с Киевской областью, а Лоевский – с Черниговской областью.

Ранее на этой неделе формальный лидер Беларуси Александр Лукашенко поручил создать военное командование Юг. Новые подразделения к границе Украины нужно отправлять, не дожидаясь создания нового оперативного командования, заявил он.

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