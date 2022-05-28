Япония выделила $166 млн на гуманитарную поддержку Украины

Средства будут потрачены на противопожарное оборудование, устройства связи, лекарства, медицинские товары.

Правительство Японии выделило экстренную грантовую помощь Украине в размере 166 млн долларов. Об этом накануне сообщило посольство Японии в Украине.

"27 мая правительство Японии приняло решение о выделении экстренной грантовой помощи на сумму около 166 млн дол. США в ответ на растущую потребность в гуманитарной поддержке в Украине", – говорится в сообщении.

В диппредставительстве также проинформировали, что в ответ на запрос посольства Украины в Токио через Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) будет предоставлена ​​помощь для транспортировки противопожарного оборудования и устройств связи, лекарств, медицинских товаров и т.п., которые срочно требуются в Украине.

Ранее стало известно, что Японии приняли решение выделить Украине дополнительную финпомощь в размере 300 млн долларов на гуманитарные нужды. На тот момент совокупный объем помощи Японии Украине составлял более 600 млн долларов.

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