Канцлер Австрии пояснил военную логику Путина

Путин пытается "создать факты на местах" в Украине, и уже потом на основе этого вести какие-то переговоры, отметил Карл Нехаммер.

Российский лидер Владимир Путин остается привержен своим нарративам в отношении Украины. Об этом сказал канцлер Австрии Карл Нехаммер после телефонного разговора с президентом РФ, сообщает Укринформ в субботу, 28 мая.

"Он (Путин – Ред.) все еще находится в своей военной логике и своем нарративе", – сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене, отвечая на вопрос, изменилась ли позиция Путина по войне в Украине со времени их последнего разговора полтора месяца назад.

Нехаммер отметил, что когда в разговоре речь заходила о войне в Украине, то Путин пытался переладывать вину на Запад за глобальные последствия этой войны – "что мы сами, Европа, виноваты в том, что эта ситуация на энергетическом рынке и в продовольственном обеспечении мира вызвана нашими санкциями".

"Я ему указал на то, что не было бы никаких санкций, если бы не было войны", – заявил Нехаммер.

Однако, как добавил канцлер, тогда включается военная логика Путина, указывающая на невыполнение мирного Минского процесса и игнорирование Западом российских интересов. Со своей стороны Нехаммер указал Путину, что все эти вопросы "надо обсуждать на международном уровне", а не использовать как повод для начала войны и причинения страданий украинцам.

Также канцлер заявил, что Путин пытается "создать факты на местах" в Украине, и уже потом на основе этого вести какие-то переговоры.

Нехаммер отметил, что Австрия – страна с политикой активного нейтралитета, что означает, что она "говорит со всеми сторонами конфликта", но одновременно имеет "четкую позицию, когда речь идет о том, кто агрессор".

"Австрия четко позиционирует себя в этом конфликте. Мы стоим на стороне Украины. Мы называем тех, кто ответственен за то, что сейчас идет война – это Российская Федерация, это российская армия", – заявил Нехаммер.

Ранее сообщалось, что Путин пожаловался на "переговорный саботаж" Украины в ходе разговора с канцлером Австрии. Он считает безосновательными попытки переложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции.

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