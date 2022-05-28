В Белгороде солдаты массово насилуют женщин – перехват СБУ

Российская армия занимается военными преступлениями даже на собственной территории

Российские солдаты, перебазированные из дальних уголков РФ в приграничные с Украиной российские регионы, совершают изнасилования даже на российской территории. Об этом говорится в телефонном разговоре, который перехватила и опубликовала СБУ.

Читайте также: Русские командиры врут Кремлю об успехах в Украине – перехват СБУ

Отмечается, что разговор состоялся между женой, которая работает в полиции Белгородской области, и мужем, который воюет в Украине. Женщина рассказала, что в их регионе, который стал перевалочным пунктом для отправки войск на фронт, значительно увеличилось количество заявлений об изнасиловании.

“У нас в прокуратуре столько заявлено об изнасиловании… На территории Валуйки, Уразово, Вейделевка”, – рассказывает жена мужу-военному.

Читайте также: Боевики хвастаются семьям, как "зачищают" подвалы с мирными жителями - СБУ

Женщина уточнила, что случаи изнасилований участились после прибытия в Белгородскую область российских солдат из других регионов России.

“Мама говорит, что там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия”, – говорит женщина.

В частности она упомянула о девушке, которая подверглась групповому изнасилованию пятнадцатью солдатами.

Напомним, под Харьковом россияне бунтуют целыми подразделениями. У российского командования сложности не только с сопротивлением ВСУ, но и с сопротивлением своих же солдат.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.