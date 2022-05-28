Путин заявил, что РФ готова продолжать переговоры

Стороны обсудили возобновление переговоров между Киевом и Москвой, а также продовольственный кризис в мире.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны обсудил возобновление переговоров между Киевом и Москвой, а также продовольственный кризис в мире.

"Президент РФ заявил Макрону и Шольцу, что напряженность на продовольственном рынке снизит поставки сельхозпродукции из РФ, но нужно снять санкции. Путин сообщил, что РФ готова искать способы беспрепятственного экспорта зерна, включая вывоз из черноморских портов", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры государств обсудили возобновление переговоров между Киевом и Москвой. Путин заявил о "готовности российской стороны к возобновлению диалога".

Как сообщается на сайте немецкого правительства, беседа длилась около 80 минут. Шольц и Макрон призвали российского президента к немедленному перемирию и выводу войск из Украины, а также пойти на прямые переговоры с президентом Украины и найти дипломатическое решение.

"Президент Путин заверил, что хочет разрешить экспорт зерна из Украины, особенно по морю. Президент Путин пообещал, что открытие минного пояса, заложенного для защиты украинских портов, чтобы разрешить экспорт зерна морским транспортом, не будет использоваться Россией для наступательных действий", - говорится в сообщении.

Деблокада портов: Путин потребовал снять санкции

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер после телефонного разговора с президентом РФ Путиным заявил, что российский лидер Владимир Путин остается привержен своим нарративам в отношении Украины.

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