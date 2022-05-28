Германия свела к минимуму поставку оружия в Украину - СМИ

С 30 марта Берлин передал Украине всего две партии оружия, которые состояли из мин и запчастей к пулеметам.

Власти Германии в последние недели свело к минимуму военную помощь Украине. За последние два месяца было передано всего две партии оружия. Об этом в субботу, 28 мая, Welt.

Отмечется, что в период с 30 марта по 26 мая Германия передала Украине всего две партии оружия от федерального правительства. В частности, в середине мая было поставлено 3 000 противотанковых мин и еще 1 600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

"Основная проблема, стоящая перед украинской армией на данный момент, - это превосходство российской огневой мощи на востоке страны. Мины мало чем могут в этом помочь", - отмечает Welt.

По данным издания, апрельская поставка включала в себя запчасти для пулеметов, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, взрывчатку и мины. По данным украинской стороны, последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта, более двух месяцев назад. Она включал 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет типа Стрела.

Однако, согласно украинскому списку от 29 марта, потребность в этих боеприпасах все еще остается. Кроме того, помимо зенитно-ракетных комплексов Стингер и противотанковых средств украинской армии также необходимы противокорабельные ракеты типа Гарпун.

Ранее сообщалось, что правительство Германии более месяца блокирует заявку концерна Rheinmetall на поставку Украине 100 БМП Marder.

Также президент Польши Анджей Дуда обвинил немецкое правительство в том, что оно не сдержало слово поставить Польше танки взамен тех, которые Варшава отправила в Украину.

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