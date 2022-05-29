Байден утвердил отмену пошлин на украинскую сталь

Американский лидер сроком на год отменил 25% пошлины на стальные издения, импортируемые в США из Украины.

Президент США Джо Байден утвердил отмену пошлин на импорт стали из Украины. Об этом в субботу, 28 мая, сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что беспошлинный импорт продлится в течение одного года.

"В свете дискуссий по вопросам безопасности и значительного нарушения способности Украины производить сталь я прихожу к выводу, что нынешняя ситуация в Украине представляет собой особый случай. Я принял решение приостановить действие тарифов на импорт стальных изделий и производных стальных изделий из Украины сроком на один год", - говорится в заявлении Байдена.

Таким образом в течение ближайшего года будет отменена пошлина в размере 25% на украинскую сталь, которая была введена в 2018 году при администрации Дональда Трампа.

Напомним, о соответствующем решении сообщили в начале мая в Министерстве торговли США. Там отметили, что отменят на год 232 таможенных тарифа на импорт украинской стали, чтобы поддержать металлургическую отрасль страны.

Также сообщалось, что Метинвест, крупнейшая металлургическая компания Украины, возобновила работу меткомбината Запорожсталь, а также начала трудоустраивать на комбинаты в Запорожье, Каменском и Кривом Роге работников из Мариуполя и Авдеевки, которые были вынуждены покинуть родные города.

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