Литовский журналист собрал 5 млн евро на Байрактары для Украины

Кампания по сбору средств должна была длиться три недели, но необходимая сумма была собрана уже через три дня.

Литовский ведущий Андрюс Тапинас в прямом эфире инициировал сбор 5 млн евро на закупку БпЛА Байрактар для украинской армии. За несколько суток журналист собрал необходимую сумму. Об этом он в субботу, 28 мая, сообщил на своей странице в соцсети.

Краудфандинговая кампания #bayraktarasUkraina должна была длиться три недели, но закончилась через три дня.

"Всего за 3,5 дня жители Литвы собрали 5 миллионов евро на покупку беспилотника Bayraktar для Украины в рамках краудфандинговой инициативы", - сказано в сообщении литовского правительства.

"Мы не будем стоять и смотреть, как старая Европа не хочет помогать Украине. Нет, литовцы собираются покупать Байрактар для Украины. Никогда народ одной страны не решал купить тяжелую боевую машину, чтобы защищать другую страну. До этого момента", - сказал ведущий, объявляя о начале сбора средств на БпЛА.

Его слова подтвердил и посол Украины в Литве Петр Бешта.

"Это первый случай в истории, когда простые люди собирают деньги, чтобы купить что-то вроде Bayraktar. Это беспрецедентно, это невероятно", - сказал Бешта.

Журналист рассказал, что переводы получали от детей, домов престарелых, компаний и обычных жителей Литвы.

Напомним, за первый день журналист собрал два миллиона евро для Украины.

Ранее сообщалось, что Литва готовит новую партию военной помощи Украине. Партия оружия будет включать бронетранспортеры М113, грузовики и внедорожники для работ по разминированию.

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