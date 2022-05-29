В Британии взорвалась и затонула суперяхта

После мощного взрыва судно пошло на дно. На борту было около девяти тонн дизельного топлива.

В британском городе Торки после пожара затонула суперяхта с тысячами литров дизельного топлива, сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что перед инцидентом на борту яхты стоимостью в шесть миллионов фунтов стерлингов произошел взрыв.

"Мы считаем, что проблем с качеством воздуха нет, но мы следим за ситуацией. Поскольку яхта затонула, а на борту было около девяти тонн дизельного топлива, мы сосредоточимся на ликвидации загрязнений", - заявили в Агентстве по охране окружающей среды Британии.

Сообщается, что название яхты - Rendezvous. Один из свидетелей утверждает, что из-за пожара, который был потушен спустя несколько часов, в конце пирса были заблокированы несколько человек. Во время пожара, яхта Rendezvous оторвалась от причала.

Ранее сообщалось, что в Германии задержали яхту российского олигарха Ахмедова, стоимостью около 452 миллионов евро.

А власти Италии арестовали яхту Путина стоимостью $750 млн. 140-метровое судно, которое стояло в одном из итальянских портов, плавало под флагом Каймановых островов.

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