Финляндия впервые разместит истребители вблизи Полярного круга

Истребители F-35 будут размещены на финской военной базе воздушных сил в Лапландии в 2026 году.

Вблизи города Рованиеми, лежащего на Полярном круге, ВВС Финляндии впервые разместят истребители F-35. Об этом сообщает Воздушное командование Лапландии в Twitter.

"Самолеты F-35 Военно-воздушных сил впервые будут развернуты в Лапландии в Рованиеми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что истребители будут размещены на базе ВВС в 2026 году.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО. Однако их вступление заблокировала Турция, выдвинув ряд требований. Днем ранее сообщалось, что переговорщили Швеции и Финляндии не договорились с Турцией по НАТО.

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