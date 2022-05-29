В ЕС предложили вывести из-под санкций нефтепровод Дружба

Ьрубопровод является основным источником импорта сырой нефти в Венгрию. Пересмотренный шестой пакет санкций планируют обсудить в воскресенье.

Из проекта эмбарго на импорт российской нефти в Евросоюзе предложили временно исключить нефтепровод Дружба. Отложить блокировку могут до июня или декабря 2024 года. Об этом воскресенье, 29 мая, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что трубопровод является основным источником импорта сырой нефти в Венгрию. Именно поэтому эта страна заблокировала новый пакет рестрикций в отношении РФ.

"Это предложение даст больше времени Венгрии, которая выступила против сделки, чтобы найти техническое решение, которое удовлетворит ее энергетические потребности", - заявили источники издания.

При этом они добавили, что новый проект эмбарго также учтет "озабоченности других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чехию"

На этом фоне в проект эмбарго предложили включить ограничение реэкспорта российской нефти в другие государства-члены или третьи страны.

Послы ЕС планируют встретиться в воскресенье, 29 мая, чтобы обсудить пересмотренный пакет.

Ранее в Украине предупредила Венгрию насчет нефтепровода Дружба: с ней "может что-то произойти".

Как известно, Венгрия заблокировала нефтяное эмбарго ЕС в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила достижение общеевропейского соглашения о запрете импорта российской нефти на саммите Совета ЕС, который пройдет на следующей неделе.

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