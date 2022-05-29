Более 150 городов мира уже не "братья" городам РФ

Побратимские соглашения с городами РФ расторгли города более чем из 20 стран мира. Еще десятки стран - на пути к этому.

Более 150 городов мира разорвали побратимские соглашения с городами РФ. Об этом сообщает телеграм-канал Типичная Украина.



"Более 20 стран мира отказались иметь такого брата и разорвали побратимские отношения с более чем 160 городами на России. Это сделали города Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Греции, Эстонии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Германии, Норвегии, Перу, Польши, Португалии, Словакии, Словении, США, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландов. Еще десятки стран - на пути к этому", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в РФ теряют интерес к происходящему в Украине.

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