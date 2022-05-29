РФ боится украинских артиллеристов

Российским военным обещают возвращение домой после взятия очередного населенного пункта, враг деморализован.

Командир батальона 95 ОДШб, Герой Украины Евгений Шаматалюк с позывным Шаман, воюющий с 2014 года, рассказал о ситуации на Изюмском направлении. Невзирая на численное преимущество, враг панически боится украинской артиллерии, утверждает Шаматалюк. Рассказ Шаматалюка опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Евгений Шаматалюк Принимал бои в ДАПе, Волновахе, Славянске, Дмитровке и других горячих точках Донбасса. С начала марта 2022 года защищает страну на Изюмском направлении, которое остается одним из самых горячих.

"Враг здесь работает по всему имеющемуся вооружению, которое у него есть. Это пехота, боевые машины, танки, артиллерия, огнеметные системы, такие как ТОС Буратино, Солнцепек, а также активно применяет БПЛА. Раньше активно применял авиацию, сейчас ее уже гораздо меньше - благодаря нашей ПВО. Боится враг и нашей артиллерии", - сообщает Шаматалюк.

Сейчас количество артиллерии у ВСУ увеличилось благодаря поставкам из западных стран.

"Противник несет большие потери, но вместе с тем проводит активную ротацию, подтягивает резервы. Количество подразделений, штурмующих наши позиции, я уже даже не могу перечислить, потому что они постоянно меняются. После их неудачных попыток они или дезертируют, отказываются выполнять приказы, или их отводят где-то в тылы для перекомплектации", - рассказывает военный.

По словам Шаматалюка, российским военным обещают возвращение домой после взятия очередного населенного пункта.

"Пленные рассказывают, что их командиры ставят задание, мол, если вы возьмете этот населенный пункт, вас завтра меняют и вы возвращаетесь к России. Их солдаты насколько деморализованы, что поднять их в бой можно только таким образом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала вторжения России в Украину постоянно появляются сообщения о том, что российские военные из разных регионов отказываются ехать на войну.

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