В давке за бесплатной едой в Нигерии погиб 31 человек

В числе погибших - беременная женщина и трое детей. Организаторы акции не справились с наплывом толпы желающих получить благотворительную помощь.

В Нигерии в давке за бесплатной едой погибли люди. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя местной полиции Грейс Иринге-Коко, погибших не менее 31 человека. В числе погибших - беременная женщина и трое детей.

Сообщается, что накануне раздачи еды и одежды возле церкви Порт-Харкорт в южном штате Риверс собрались тысячи людей, и организаторы акции не справились с наплывом толпы. Членов общины, в том числе церковного юрисконсульта и организатора благотворительной программы, арестовали.

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