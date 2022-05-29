Российские олигархи прячут свои яхты

Попавшие под санкции бизнесмены и политики всевозможными методами скрываются от правосудия.

Элитные яхты, связанные с попавшими под санкции российскими олигархами, больше не сообщают о своем местонахождении автоматическому глобальному локатору, сообщает The Guardian со ссылкой на данные расследования The Observer.

В частности, после вторжения в Украину элитная яхта, связанная с российским миллиардером Андреем Гурьевым, исчезла из глобальных отслеживающих карт, используемых для определения местопребывания морского движения (AIS).

По данным расследователей, это по крайней мере одна из шести элитных яхт, связанных с санкционированными Великобританией российскими олигархами.

По меньшей мере 13 таких судов общей стоимостью почти 2 миллиарда фунтов стерлингов уже конфисковали после вторжения в Украину. В последнем случае яхту Amadea, вероятно, связанную с миллиардером Сулейманом Керимовым, захватили от имени США.

Среди яхт, отключивших локацию:

72-метровая яхта Clio, связанная с Олегом Дерипаской. Она выплыла из Индийского океана в Турцию после вторжения россии. Последнее место передачи было 18 апреля в Черном море, в пределах досягаемости российских портов Сочи и Новороссийска.

70-метровая Galactica Super Nova, связанная с олигархом Вагитом Алекперовым, бывшим президентом «Лукойла». Последнее переданное местонахождение судна было 2 марта у побережья Хорватии.

140-метровый Ocean Victory, связанный с санкционированным олигархом Виктором Рашниковым, который в последний раз передал свое местонахождение на Мальдивах 1 марта.

Журналистам удалось выйти на связь с одним из членов экипажа яхты, принадлежащей подсанкционному олигарху. Он сказал, что им дали указание скрыть информацию о местонахождении.

Ранее в Британии взорвалась и затонула суперяхта.

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