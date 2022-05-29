РФ задержала два турецких корабля в Черном море

Проишествие произошло у берегов временно оккупированного Крымского полуострова.

Россияне задержали два турецких рыбацких корабля у побережья оккупированной Крыма. На борту суден находится 12 рыбаков, сообщает CNN Turk.

Лодки были доставлены на окраину Севастополя. Сообщается, что оккупационная власть полуострова конфисковала рыбу и оштрафовала рыбаков за 30 000 долларов.

Президент кооперативного рыболовного кооператива Румелифенера Яшар Серт сказал, что ни одна лодка не зарегистрирована и лицензирована, и что это пиратские лодки, занимающиеся браконьерством. Однако, по словам CNN Türk, одна из лодок зарегистрирована в порт Гемлик, а другая в Сарьери.

Ранее президент Турции заявил о переговорах с Зеленским и Путиным.

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