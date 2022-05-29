В КНДР за сутки "лихорадкой" заразились почти 90 тысяч человек

На Западе полагают, что в Северной Корее бушует эпидемия коронавируса. Власти КНДР официально не говорят о COVID-19.

В Северной Корее за минувшие сутки "лихорадка" выявлена еще у 89,5 тысячи жителей, что на 980 больше, чем сутками ранее, сообщило в воскресенье, 29 мая, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на данные Государственного штаба по предотвращению распространения эпидемии.

Сообщается также, что за субботу в КНДР выздоровели 106 390 человек - на 12 230 меньше, чем за пятницу.

Всего за время эпидемии "лихорадки", которую зарубежные эксперты считают, на самом деле, коронавирусной инфекцией, в Северной Корее заразились уже 3 448 880 человек, 3 262 700 из них выздоровели и 69 умерли. Борьба с инфекцией остается в центре внимания партийного и государственного руководства КНДР.

29 мая актуальные вопросы предотвращения распространения инфекции были рассмотрены на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына.

"На нем была дана положительная оценка контролируемой и улучшающейся эпидемической ситуации по всей стране, рассмотрены вопросы постоянной стабилизации и улучшения общей ситуации при дальнейшем закреплении опыта, накопленного в ранний период противоэпидемической работы", - сообщило агентство ЦТАК.

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