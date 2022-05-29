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ФРГ выделяет Украине один миллиард евро помощи

Немецкий посол встретилась с украинским министром финансов и сообщила о новой помощи Украине.
ФРГ выделяет Украине один миллиард евро помощи

Германия предоставит Украине один миллиард евро помощи. Об этом на своей странице в Twitter 29 мая написала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Обсудила с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Совет тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран", - написала посол.

Ранее CNN сообщал, что власти Германии в последние недели свело к минимуму военную помощь Украине. За последние два месяца было передано всего две партии оружия.

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