ФРГ выделяет Украине один миллиард евро помощи

Немецкий посол встретилась с украинским министром финансов и сообщила о новой помощи Украине.

Германия предоставит Украине один миллиард евро помощи. Об этом на своей странице в Twitter 29 мая написала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Обсудила с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Совет тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран", - написала посол.

Обговорила з Міністром фінансів @SergiiMarchenk3 актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн.#StandWithUkraine @MinFin_Ukraine pic.twitter.com/n4I7ifzmgX — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) May 29, 2022

Ранее CNN сообщал, что власти Германии в последние недели свело к минимуму военную помощь Украине. За последние два месяца было передано всего две партии оружия.

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