После войны в Украине Европол создаст группу по обороту оружия

Европол обеспокоен, что после войны в Украине многочисленное оружие может попасть в руки преступников.

Европол создаст группу, которая займется вопросом оружия после войны в Украине, так как Европа хочет избежать потенциального повторения балканского сценария 90-х годов. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает DW.

"Когда-то война закончится. Мы хотим предотвратить ситуацию, которая была 30 лет назад во время войн на Балканах. Оружие того периода используется преступными группировками и сейчас. Мы должны найти путь, как разобраться в ситуации после возможного окончания войны. Мы создадим международную рабочую группу для решение этого вопроса", - отметила исполнительный директор ведомства Катрин де Болле.

Болле указала на то, что Европолу известна скрытая активность въезда с территории ЕС в Украину и в обратном направлении лиц, известных своими террористическими и экстремистскими взглядами и готовых к применению насилия.

"Ситуация очень динамичная и фрагментированная, и мы получаем разные цифры от наших европейских партнеров. Лица, выезжающие в Украину, являются неоднородной группой, члены которой отличаются по опыту и идеологии", - подчеркнула де Болле.

Она также сообщила, что наблюдение ведется и за лицами, вернувшимися из Украины и "которым жестокость военной действительности стала не по силам".

Ранее в Европоле заявили о начале операции Оскар, целью которой является помощь странам ЕС в поиске активов, подпадающих под антироссийские санкции Евросоюза.