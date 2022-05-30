У Турции есть список кораблей РФ, которыми вывозят украинское зерно

Список кораблей был передан советнику президента Турции.

Турция получила список кораблей, которыми РФ пытается вывезти в другие страны и продать украденное украинское зерно. Об этом сообщает Укринформ.

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Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что соответствующий список кораблей был передан советнику президента Турции. Он встречался с главным советником президента Турции Ялчином Топчу и главой комиссии по вопросам национальной обороны Большого национального собрания (парламента) Турции Фейзи Бердибеком в Анкаре.

"Один из обсуждаемых вопросов был связан с тем, что по нашей информации, данным украинской разведки, Россия ворованную на оккупированных территориях пшеницу и другие товары провозит в т.ч. через порты Турции. Хотя четыре года назад было принято решение, что никакие корабли, посещающие порты на оккупированных территориях, в первую очередь подразумеваются порты в Крыму, не могут приняться и обслуживаться в портах Турции", - сообщил Джемилев.

Он рассказал, что этими кораблями перевозили краденное зерно из Херсонской области через Севастополь, а затем турецкие порты вывозили ее и пытались продать Турции, Сирии и Египту.

"Мы договорились, что они возьмут это под контроль", -сказал лидер крымскотатарского народа.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Лондон поможет Украине выстоять в борьбе. Глава британского правительства призвал мир выступить единым фронтом против путинской агрессии.