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Датское посольство в России прекратило оформление виз и ВНЖ

Посольство перестало принимать заявления на предоставление виз
Датское посольство в России прекратило оформление виз и ВНЖ
Посольство Дании в России / wikipedia

Посольство Дании в РФ приостанавливает прием заявлений на краткосрочные визы и оформление видов на жительство. Об этом сегодня написали на сайте МИД Дании.  

“До дальнейшего уведомления посольство королевства Дании в Москве приостанавливает процесс приема заявлений на территории Российской федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов”, - сообщили в ведомстве. 

В МИД добавили, что для оформления документов граждане могут обращаться в визовые центры других стран. При этом в ведомстве не объяснили причину приостановки приема заявок.  

Отметим, после полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран прекратил выдачу виз россиянам, кроме особых случаев. Также многие государства выслали российских дипломатов из своих стран, на что в России ответили тем же жестом.

Так, недавно Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата пятерых хорватских дипломатов. 

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