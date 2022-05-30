Netflix официально ушел из России

Исход из России ведущих мировых корпораций продолжается

Американский стриминговый сервис Netflix официально ушел с российского рынка. Зрители из России больше не могут пользоваться услугами крупнейше кинотеки на планете. Об этом сообщает издание Barrons.

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В компании напомнили, что объявили о планах покинуть России еще в марте. Однако пришлось дождаться окончания текущего расчетного цикла, чтобы иметь возможность легально отключать клиентов.

Издание отмечает, что Netflix, хоть и является крупнейшей в мире площадкой потокового вещания, в самой России она была не очень популярна. По данным компании, закрыв бизнес в РФ, Netflix потерял всего около 700 тысяч платных подписчиков из более чем 220 миллионов.

Напомним, Китай запретил полеты самолетов, которые РФ присвоила в марте. В марте западные компании потребовали от РФ вернуть арендные самолеты, но россияне решили их просто присвоить.

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