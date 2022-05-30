Siemens построит в Египте скоростную железную дорогу

Современная сеть высокоскоростных железных дорог протяженностью около 2000 километров соединит 60 городов страны.

Немецкая компания Siemens Mobility, дочерняя фирма конгломерата Siemens, подписала контракт с правительством Египта на строительство 2000-километровой сети высокоскоростных железных дорог. Вечером в субботу, 28 мая, она объявила, что поставит в эту страну 41 высокоскоростной поезд, 94 региональных поезда и 41 грузовой локомотив.Об этом сообщает DW.

Контрактом также предусмотрено строительство восьми железнодорожных станций и их техническое обслуживание в течение 15 лет.

"Благодаря нашим новейшим технологиям, разработанным для подвижного состава, сигнализации и технического обслуживания, Египет получит шестую по величине и самую современную сеть высокоскоростных железных дорог в мире", - заявил генеральный директор конгломерата Siemens AG Роланд Буш (Roland Busch) на церемонии подписания контракта.

Siemens Mobility работает над реализацией этого мегапроекта совместно с египетскими строительными компаниями Orascom Construction и The Arab Contractors. Доля дочерней компании Siemens в проекте составляет 8,1 млрд евро, что включает первоначальный контракт на 2,7 млрд евро для первой линии, подписанный в 2021 году.

Современная сеть высокоскоростных железных дорог протяженностью около 2000 километров соединит 60 городов страны. Поезда будут способны двигаться по этой линии со скоростью до 230 километров в час. По данным Siemens Mobility, пользование новой железнодорожной сетью будет доступно примерно для 90 процентов населения Египта. Как заявила компания, новая железнодорожная сеть будет полностью электрифицирована, благодаря чему выбросы CO2 в атмосферу сократятся на 70 процентов по сравнению с существующим автобусным или автомобильным транспортом.

Напомним, ранее на единственной в стране магистрали Киев-Борисполь заработала современная система управления дорожным движением. На информационных табло отображается разнообразная информация о дорожных и погодных условиях.