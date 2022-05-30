Британия создает инновационный фонд для поддержки ВСУ

Фонд предусматривает 25 миллионов фунтов стерлингов для поставки оборудования в Украину в ближайшие месяцы.

Великобритания создает инновационный фонд для поддержки ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны Британии.

Минобороны призывает британскую промышленность ускорить разработку оборудования для Вооруженных сил Украины, создав фонд кампании в размере 25 миллионов фунтов стерлингов для поставки оборудования в страну в ближайшие месяцы.

Отмечается, что конкурс будет направлен на укрепление существующих артиллерийских, береговых и авиационных систем.

Великобритания уже выделила Украине более 2,8 млрд фунтов стерлингов в виде гуманитарной помощи и грантов, а также военного снаряжения, включающего 120 бронемашин, системы ПВО и более 6500 противотанковых ракет.