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Британия создает инновационный фонд для поддержки ВСУ

Фонд предусматривает 25 миллионов фунтов стерлингов для поставки оборудования в Украину в ближайшие месяцы.
Британия создает инновационный фонд для поддержки ВСУ

Великобритания создает инновационный фонд для поддержки ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны Британии.

Минобороны призывает британскую промышленность ускорить разработку оборудования для Вооруженных сил Украины, создав фонд кампании в размере 25 миллионов фунтов стерлингов для поставки оборудования в страну в ближайшие месяцы.

Отмечается, что конкурс будет направлен на укрепление существующих артиллерийских, береговых и авиационных систем.

Великобритания уже выделила Украине более 2,8 млрд фунтов стерлингов в виде гуманитарной помощи и грантов, а также военного снаряжения, включающего 120 бронемашин, системы ПВО и более 6500 противотанковых ракет.

 

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