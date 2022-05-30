РФ взяла под контроль мировой рынок пшеницы - СМИ

В апреле экспорт пшеницы из Украины упал на 32%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а российский экспорт наоборот, поднялся на 18%.

РФ взяла под контроль мировой рынок пшеницы, обвиняя зарубежные страны в создании зернового кризиса вокруг Украины. Об этом пишет британская The Times.

Отмечается, что в апреле экспорт пшеницы из Украины упал на 32%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а российский экспорт наоборот, поднялся на 18%.

Как пишет издание, на данный момент более 20 млн тонн зерна с Украины не может добраться до места назначения. А образовавшийся на мировом рынке дефицит заняла Россия. При этом РФ продает не только больше товара, но и по более высокой цене.

Напомним, в Кремле отвергают утверждения США и Европейского Союза о том, что Россия заблокировала экспорт зерна из Украины, и обвинили Запад в создании такой ситуации из-за введения санкций.

Как сообщалось, у Турции есть список кораблей РФ, которыми вывозят украинское зерно.