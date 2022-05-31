СМИ узнали об еще одном исключении по санкциям ЕС для России

Россиянам не запретят проводить сделки с недвижимостью в странах Европейского Союза. Против запрета выступил Кипр.

Из последней редакции шестого пакета санкций против России Евросоюз исключил запрет для россиян на покупку недвижимости в странах Европы. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, на такой шаг в Берлине пошли из-за давления властей Кипра, которые выступали категорически против этой рестрикции.

"Спор об условиях нефтяного эмбарго ЕС также побудил другие государства-члены искать исключения из предложенного пакета", - говорится в материале.

Напомним, в начале мая появилась информация, что россиянам, которые не являются гражданами Евросоюза и не имеют разрешения на проживание в странах ЕС, запретят проводить сделки с недвижимостью на территории сообщества.

Как сообщалось, накануне ЕС в очередной раз не смог согласовать полное эмбарго на российскую нефть, несмотря на то, что планировалось исключить запрет на поставки нефти по трубопроводам.