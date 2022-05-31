Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

СМИ узнали об еще одном исключении по санкциям ЕС для России

Россиянам не запретят проводить сделки с недвижимостью в странах Европейского Союза. Против запрета выступил Кипр.
СМИ узнали об еще одном исключении по санкциям ЕС для России

Из последней редакции шестого пакета санкций против России Евросоюз исключил запрет для россиян на покупку недвижимости в странах Европы. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, на такой шаг в Берлине пошли из-за давления властей Кипра, которые выступали категорически против этой рестрикции.

"Спор об условиях нефтяного эмбарго ЕС также побудил другие государства-члены искать исключения из предложенного пакета", - говорится в материале.

Напомним, в начале мая появилась информация, что россиянам, которые не являются гражданами Евросоюза и не имеют разрешения на проживание в странах ЕС, запретят проводить сделки с недвижимостью на территории сообщества.

Как сообщалось, накануне ЕС в очередной раз не смог согласовать полное эмбарго на российскую нефть, несмотря на то, что планировалось исключить запрет на поставки нефти по трубопроводам.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK