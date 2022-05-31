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ЕС вводит частичное эмбарго на нефть из России

Также Брюссель решил отключить российский Сбербанк от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.
ЕС вводит частичное эмбарго на нефть из России

Лидеры стран Евросоюза в понедельник, 30 мая, согласовали шестой пакет санкций против России за ее вторжение в Украину, в частности введение эмбарго на импорт двух третьих российской нефти. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter.

"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ЕС решили отключить российский Сбербанк от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и ввели запрет на вещание в Европе еще трех российских телеканалов.

"Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине", - добавил Мишель.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Европейскому совету 30 мая заявил, что Европейский Союз до сих пор не ввел шестой пакет санкций против России, тогда как с момента введения предыдущего пакета прошло уже 52 дня.

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