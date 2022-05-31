ЕС вводит частичное эмбарго на нефть из России

Также Брюссель решил отключить российский Сбербанк от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Лидеры стран Евросоюза в понедельник, 30 мая, согласовали шестой пакет санкций против России за ее вторжение в Украину, в частности введение эмбарго на импорт двух третьих российской нефти. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter.

"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ЕС решили отключить российский Сбербанк от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и ввели запрет на вещание в Европе еще трех российских телеканалов.

"Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине", - добавил Мишель.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Европейскому совету 30 мая заявил, что Европейский Союз до сих пор не ввел шестой пакет санкций против России, тогда как с момента введения предыдущего пакета прошло уже 52 дня.