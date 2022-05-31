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ЕС готов выделить Украине 9 млрд евро

Средства будут направлены на восстановление экономики и инфраструктуры Украины, которым нанесла ущерб навязанная Россией война.
ЕС готов выделить Украине 9 млрд евро

Евросоюз и его партнеры по Группе семи договорились выделить Украине 9 млрд евро финансовой помощи. Об этом в ночь на вторник, 31 мая, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

"Европейский совет принял решение продолжать оказывать содействие Украине с покрытием ее текущих потребностей в ликвидности. Европейский совет готов выделить Украине €9 млрд. Сильная и конкретная поддержка для восстановления Украины", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, часть этой программы помощи будет предоставлена в виде грантов, а часть - в виде льготных кредитов.

Напомним, 30 мая лидеры Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе согласовали шестой пакет санкций против России, согласно которому вводится эмбарго на импорт двух третьих российской нефти.

До этого перед лидерами Европы выступил президент Украины Владимир Зеленский, который призвал союзников усилить санкционное давление на РФ.

 

 

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