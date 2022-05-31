Запрет ЕС на импорт российской нефти: подробности

То, что эмбарго введено частично, является временной мерой, заявило руководство Евросоюза.

Запрет Европейского Союза на импорт российской нефти не затронул поставки "черного золота" по трубопроводу. Об этом в ночь на вторник, 31 мая, рассказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы согласовали запрет на импорт нефти с временным исключением для нефти из трубопровода", - сказал политик.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что упомянутым запретом будут охвачены две трети поставок нефти по морю и одна треть - по трубопроводу. При этом Германия и Польша, по ее словам, обещали к концу года прекратить поставки нефти по трубопроводу, благодаря чему 90% российской нефти окажется под запретом.

"Останется около 10% или 11 % нефти из трубопровода, но мы вернемся к этому вопросу как можно скорее", - заверила фон дер Ляйен.

По данным премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, Венгрия была освобождена от эмбарго на российскую нефть, и ЕК пока не установила предельные сроки действия таких исключений. Тем не менее, подчеркнул он, в Брюсселе намерены сделать все возможное, чтобы "это не длилось слишком долго".

Напомним, кроме частичного запрета российской нефти, в ЕС также решили отключить от международной системы SWIFT крупнейший российский банк Сбербанк.