В МИД Турции надеются на встречу Зеленский-Путин в Стамбуле

В ведомстве прокомментировали переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана с главами двух государств.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский проведет встречу с главой РФ Владимиром Путиным в Стамбуле. Его слова передает Anadolu.

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Так, министр иностранных дел прокомментировал переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Зеленским и Путиным, которые состоялись вчера, 30 мая.

"В атмосфере возвращения к переговорам возникает вопрос о том, чтобы снова свести обе стороны вместе, даже на уровне лидеров", – говорит Чавушоглу.

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Напомним, что Эрдоган предложил Украине и России вернуться к переговорам в Стамбуле. Согласно модели турецкого лидера, в ней может принимать участие ООН. Также может быть создан специальный мониторинговый центр, к которому присоединится Турция.

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