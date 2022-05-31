Мы бы хотели, чтобы Путина полностью отстранили, – премьер Польши

Если война за Украину будет проиграна, то страны не будут в безопасности, говорит он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании запада полного отстранения главы РФ Владимира Путина от власти. Его слова передает Sky News.

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Так, Моравецкий говорит, если Европа и весь свободный мир проиграют войну за Украину, то страны больше не будет в безопасности. Путин всегда будет их шантажировать и угрожать им.

"Конечно, мы хотели бы, чтобы его полностью отстранили (от власти, - ред), он представляет грубую силу, а Россия является сверхдержавой", – говорит премьер.

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По словам польского политика, если Украина выстоит в качестве суверенного государства, а это является главной целью Запада и причиной, по которой Киев поддерживает весь мир во всех возможных направлениях, то это будет общей победой.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз стать серьезной военной силой.

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