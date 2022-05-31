Польша переходит к "захвату" Украины - Секретарь Совбеза РФ

Западные партнеры, по мнению российского чиновника, имеют свои “планы” на Украину

Польша переходит к захвату территорий на западе Украины. Об этом сегодня заявил Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании по национальной безопасности в Приволжье.

"Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", – сообщил Патрушев.

Он отметил, что партнеры "киевского режима" не против воспользоваться ситуацией в корыстных интересах и имеют свои планы на украинские земли.

Секретарь Совбеза РФ считает, что приезд польского президента Анджея Дуды и его заявление о том, что "вскоре польско-украинская граница перестанет существовать", стали тому подтверждением.

Отметим, что Дуда предложил заключить новое соглашение о дружбе между Польшей и Украиной, а также заявил, что границу между двумя странами должна объединять, а не разделять. Владимир Зеленский во время визита польского президента сообщил о намерениях упростить пересечение границы между странами.

Напомним, что Николай Патрушев ранее заявлял, что РФ не гонится за сроками в войне против Украины. Она будет продолжаться пока не будут выполнены все цели, поставленные российским президентом Владимиром Путиным.

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