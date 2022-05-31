Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Польша переходит к "захвату" Украины - Секретарь Совбеза РФ

Западные партнеры, по мнению российского чиновника, имеют свои “планы” на Украину
Польша переходит к "захвату" Украины - Секретарь Совбеза РФ
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев / EPA / UPG

Польша переходит к захвату территорий на западе Украины. Об этом сегодня заявил Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании по национальной безопасности в Приволжье.  

"Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", – сообщил Патрушев. 

Он отметил, что партнеры "киевского режима" не против воспользоваться ситуацией в корыстных интересах и имеют свои планы на украинские земли. 

Секретарь Совбеза РФ считает, что приезд польского президента Анджея Дуды и его заявление о том, что "вскоре польско-украинская граница перестанет существовать", стали тому подтверждением.  

Отметим, что Дуда предложил заключить новое соглашение о дружбе между Польшей и Украиной, а также заявил, что границу между двумя странами должна объединять, а не разделять. Владимир Зеленский во время визита польского президента сообщил о намерениях упростить пересечение границы между странами. 

Напомним, что Николай Патрушев ранее заявлял, что РФ не гонится за сроками в войне против Украины. Она будет продолжаться пока не будут выполнены все цели, поставленные российским президентом Владимиром Путиным.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK