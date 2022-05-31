Пропаганда РФ: Главред журнала заявила, что весь мир "заболел" фашизмом

Россия, по мнению пропагандистки Замлеловой, единственная "борется" с мировым фашизмом.

Главный редактор российского журнала "Камертон" Замлелова заявляет, что весь мир якобы болен фашизмом, а Россия "единственная", кто с ним борется. Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает о главных кремлевских пропагандистах, а также об их риторике.

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Замлелова заявляет, что Европа и США объединились против России ради целенаправленного "убийства россиян". Именно с этой целью якобы сейчас "лепят врага" из РФ и называют население фашистами. ЦПД подчеркивает, это дезинформационная теза.

Фактом же является то, что ни Европа, ни США никогда не призывали к уничтожению россиян, а лишь к прекращению войны в Украине.

"Россия напала на суверенную страну, чтобы захватить территории и уничтожить украинцев, об этом говорится в статье для "РИА Новости" "Что Россия должна сделать с Украиной", которая свидетельствует о подготовке России до геноцида украинцев," - подчеркивают в ведомстве.

Также в Центре противодействия дезинформации отметили, что страны не заметили еще пропагандистку, поэтому она не проходит ни по одним санкционным спискам. При этом Замлелова ведет активное участие в информационной войне против Украины.

Ранее мы писали, что Байден подтвердил, что США передадут Украине РСЗО дальностью действия в 2 раза больше, чем ранее переданные M777. Известно, что гаубицы смогут поражать цели на расстоянии более 64 километров.