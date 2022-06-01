Турция намерена изменить название страны

Заявка на ребрендинг страны была выдвинута в прошлом году, когда президент Турции заявил, что она “наилучшим образом представляет и выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации”.

Турция подаст официальный запрос в Организацию Объединенных Наций и другие международные организации с просьбой изменить способ написания названия страны на английском языке. Об этом во вторник, 31 мая, сообщает в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он написал, что направил на имя Генерального секретаря ООН письмо, в котором просит утвердить новое написание названия Турции на иностранных языках в странах-членах ООН как "Türkiye".

Если запрос будет удовлетворен, название "Türkiye" ("Туркийе") будет использоваться на международных форумах и в официальных документах вместо других вариантов написаний, которые были ранее распространены.

Как отметило издание, Anadolu. министр также уточнил, что произведенные в Турции товары будут иметь маркировку "Made in Turkiye" вместо "Made in Turkey".

Ранее сообщалось, что Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. В обмен она хочет осуждения ими всех курдских организаций и снятия ограничений на продажу вооружений. Но позже президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна и Швеция должны достичь соглашения с Турцией.

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