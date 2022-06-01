В Госдуме РФ предложили похитить министра страны НАТО по пути в Украину

В начале полномасштабной войны России против Украины Морозов предлагал начать признавать некоторых россиян нежелательными гражданами и не пускать их в РФ, а также провести денацификацию Польши.

Депутат Госдумы РФ Олег Морозов предложил выкрасть из Украины посещающих страну западных чиновников. По его убеждению, официальных лиц по дороге в Киев надо брать в плен и везти в Москву. Об этом во второник, 31 мая, он заявил в эфире программы 60 минут.

"На каком-то этапе в очень недалеком будущем поедет какой-нибудь военный министр натовской страны пообщаться с Зеленским на поезде в Киев - и не доедет. А проснется в Москве", - заявил он.

Его инициатива сначала удивила, а потом рассмешила российских пропагандистов. Ольга Скабеева уточнила, имеет ли он ввиду похищение политиков. На ее вопрос "Украдем?" он ответил утвердительно.

По убеждению Морозова, таким способом западных чиновников и политиков могут признать ответственным за поставки оружия Киеву. В то же время он заявил, что "не советует кому-то из них проснуться в Москве".

Скабеева позже привела в пример глав оборонительных ведомств Великобритании и США Бена Уоллеса и Ллойда Остина.

Ранее СМИ сообщали, что в Литве состоялась секретная конференция, где обсуждали, как использовать вторжение РФ в Украину для отстранения от власти президента России Владимира Путина.

Напомним, шестой пакет санкций против Российской Федерации подразумевает еще одно ограничение, о котором ранее не сообщалось.

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