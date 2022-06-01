Норвегия готова лечить украинских военных

В Норвегии есть все необходимое для помощи украинским солдатам. В частности, университетская больница в Осло, также больница Суннас готовы принять бойцов ВСУ.

Норвегия заявила о готовности принять 550 раненых военнослужащих ВСУ для лечения в норвежских госпиталях. Об этом во вторник, 31 мая, заявила глава министерства юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Энгер Мель, сообщает телекомпания NRK.

Политик отметила, что страна является одним из крупнейших участников схемы медицинской эвакуации гражданских лиц, пострадавших из-за российского вторжения в Украину, а теперь также будет принимать раненых военнослужащих.

Мель подчеркнула, что у Норвегии прежде не было практики медицинской эвакуации раненых солдат во время конфликта, а потому ей придется действовать в рамках действующих регламентов медицинской эвакуации, которые сейчас предусматривают размещение 550 раненых.

Она добавила, что принимать украинских военных смогут в университетской больнице Осло и больнице Суннаас. В медучреждениях готовы лечить ожоги, травмы и проводить реабилитацию.

Напомним, правительство Норвегии приняло решение присоединиться к санкциям ЕС и закрыть сухопутную границу для грузовиков из России, а порты – для российских кораблей.

Ранее Норвегия выделила 200 млн норвежских крон на поддержку Украины. Эти деньги пойдут на заработную плату медицинскому персоналу, учителям и государственным служащим, а также на выплату пенсий и социальной помощи.

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