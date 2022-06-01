США объявят о новой помощи Украине - Госдеп

Соединенные Штаты Америка в ближайшие дни анонсируют новый пакет военной помощи для Украины, который поможет сопротивляться российской агрессии. Об этом во вторник, 31 мая, заявил на пресс-брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы должны в дальнейшем усиливать способность Украины защищаться в условиях жестокой агрессии кремля, и мы будем (о чем заявить – ред.) больше в этом плане уже в ближайшие дни", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Он не стал раскрывать детали содержания новой помощи.

Также спикер Госдепартамента подчеркнул, что в распоряжении Администрации президента США около 40 млрд долларов, большая часть из которых предназначена для оборонной поддержки украинских партнеров.

По его словам, с начала масштабной вооруженной агрессии России США предоставили Украине около 3,8 миллиарда долларов именно оборонной поддержки, и новый пакет намного увеличивает эти возможности.

Представитель Госдепартамента резюмировал, что украинцы борются с превосходящими их силами, и у них будет все, что необходимо для эффективной обороны в условиях российской агрессии.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена намерена предоставить Украине управляемую реактивную систему залпового огня с ракетами дальностью около 65 километров.