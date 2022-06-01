В ФРГ назвали число принятых украинских беженцев

Граждане Германии продолжают поддерживать украинцев, пострадавших от действий России, отметил Шольц.

На данный момент в Германии зарегистрировано около 800 тысяч беженцев из Украины, которые вынуждены были покинуть дома из-за развязанной Россией войны. Об этом во вторник, 31 мая, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге по результатам специального заседания Европейского совета, пишет Укринформ.

В своем выступлении немецкий политик заявил, что его соотечественники поддерживают граждан Украины в трудный момент и готовы помогать тем, кто оказался в тяжелом положении из-за действий России.

"Сейчас в Германии в Центральном реестре иностранцев зарегистрировано около 800 тыс. украинцев. Это показывает, насколько граждане нашей страны и многие общины Германии способствуют и помогают тем, кто ищет защиты за рубежом, а в данном случае в Германии", - заявил Шольц.

"Немецкое общество показывает, на какую солидарность оно способно", - добавил Шольц.

Также он подтвердил приверженность Германии поддержке Украины.

Ранее CNN сообщал, что власти Германии в последние недели свело к минимуму военную помощь Украине . За последние два месяца было передано всего две партии оружия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet