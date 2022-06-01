Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

В новом циркуляре МВД Турции, направленном в 81 провинцию, объявлены новые условия въезда в Турцию.

Турция отменяет с 1 июня ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты. Об этом во вторник, 31 мая, говорится в заявоении МВД Турции.

"Начиная с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет об ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда", - говорится в сообщении.

Таким образом, с 1 июня Турция вернулась к доковидным правилам въезда туристов: ранее ПРЦ-тесты в Турции были отменены для вакцинированных туристов, но требовались непривитым. Теперь же все уравнены, ПЦР-тесты не нужны никому.

Напомним, Германия с 1 июня отменяет все коронавирусные ограничения для въезда в страну. Правило будет действовать до конца августа.

Напомним, Польша отменяет состояние эпидемии из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что смертность от COVID-19 во всем мире пошла на спад.

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